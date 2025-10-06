Presidente dominicano dice que Cumbre de las Américas será un «gran evento» en diciembre

(Corrige titular. Bien: diciembre)

Santo Domingo, 6 oct (EFE).- El presidente dominicano, Luis Abinader, afirmó este lunes que la Cumbre de las Américas, a celebrarse en el país en diciembre próximo, será un «gran evento» y reunirá a «miles» de empresarios de toda la región.

«La Cumbre no es solo una reunión para los presidentes y jefes de Estado. Durante una semana se reunirán miles de empresarios de todo el continente, será una gran oportunidad para la promoción de la República Dominicana», acotó el gobernante en su habitual encuentro con los medios en el Palacio Nacional.

En ese orden, afirmó que el encuentro «representa una ocasión para promocionar al país en términos de inversiones y turismo».

«Nos estamos preparando para enseñar todo lo que tiene el país (…) no tengo dudas de que el país es el mejor para invertir en toda América Latina», agregó.

Abinader dijo que dentro de la Cumbre habrá otras «minicumbres» de naturaleza diversa, como la que reunirá a sectores de la sociedad civil de la región.

El Gobierno dominicano dijo a finales de septiembre que la Cumbre de las Américas de presidentes y jefes de Estado, a realizarse del 3 al 4 de diciembre en Punta Cana, constituye uno de los principales retos para el país caribeño, al implicar una «alta responsabilidad» en el plano multilateral.

El Ministerio de Relaciones Exteriores dijo en esa oportunidad en un documento, que la no invitación a Cuba, Nicaragua y Venezuela constituye la decisión que, dadas las circunstancias hemisféricas, «favorece la mayor convocatoria y asegura el desarrollo del foro». EFE

