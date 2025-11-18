Presidente dominicano irá a reunión mundial de semiconductores en EE.UU.

3 minutos

Santo Domingo, 17 nov (EFE).- El presidente dominicano, Luis Abinader, viajará el jueves próximo a California (EE.UU.) para participar en la Reunión Anual de los Semiconductores, evento al que fue invitada República Dominicana, informó este lunes la oficina del mandatario.

República Dominicana ha sido invitada a la reunión, a celebrarse en la ciudad californiana de San José, por sus «esfuerzos y acciones concretas, de la mano con el sector privado, para crear un ecosistema sólido y confiable, que consolida al país como un destino seguro para la atracción de inversiones en la industria del semiconductor», dijo la Presidencia en una nota oficial.

«La participación de la comitiva dominicana envía un mensaje contundente a la industria global, sobre el compromiso del país con el desarrollo tecnológico, la innovación y la creación de nuevas oportunidades para nuestra gente», afirmó el gobernante.

El mandatario viajará junto al ministro de Industria y Comercio, Víctor Bisonó, representantes de dicha institución, así como una comisión del sector privado, en seguimiento a la implementación de la Estrategia Nacional de Fomento a la Industria de Semiconductores (Enfis).

La comisión encabezada por Abinader participará en un encuentro exclusivo con los principales gerentes generales de las empresas líderes de la industria global de semiconductores y sostendrá diálogos bilaterales estratégicos para continuar posicionando al país como un socio confiable para estas empresas que buscan diversificar estas cadenas de producción.

Entre los nichos que tendrán prioridad están la fabricación en el país caribeño de semiconductores discretos y componentes pasivos, diodos, transistores, resistores y capacitores de alta precisión.

También el ensamblaje, prueba y empaque para nodos maduros, proceso de terminación intenso en mano de obra, y la fabricación y ensamblado de placas de circuito impreso.

«Considerando el momento actual, este espacio de proyección para la República Dominicana es verdaderamente irrepetible. Esperamos que sea un viaje exitoso para bien de la República Dominicana», expresó el mandatario.

La reunión es organizada por la empresa Semiconductor Industry Association (SIA), que reúne a los líderes mundiales de las empresas tecnológicas, entre ellas, a los presidentes de Intel, de TSMC (empresa taiwanesa considerada la más famosa del mundo en semiconductores), NVIDIA, Qualcomm y Micron, añadió la información

Con apoyo del gobierno, ya hay varias empresas dominicanas de zona franca negociando con estas empresas globales para que se puedan establecer en el país, reveló Abinader. EFE

