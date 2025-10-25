Presidente electo de Bolivia viajará a EE.UU. para solucionar la falta de combustible

La Paz, 25 oct (EFE).- El presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, anunció este sábado que viajará a Estados Unidos la próxima semana para pedir cooperación en el abastecimiento de combustible, situación que mantiene en crisis a la población, una vez que sea juramentado como mandatario del país, el próximo 8 de noviembre.

Paz se reunió este sábado en la ciudad oriental de Santa Cruz con sectores empresariales y productivos del país para diseñar las primeras tareas con el fin de salir de la crisis económica que sufre Bolivia.

«La siguiente semana tendremos un viaje a Washington porque es ahí donde se encuentran las instancias multilaterales, como el Banco Mundial, con las cuales hemos estado en arduos contactos, intensos contactos desde que el país decidió y asumió de que el Gobierno pasa por nuestras manos», dijo en una rueda de prensa.

Afirmó que una vez que él y su equipo asuman el Gobierno, «la gasolina y el diésel están garantizados».

«Hasta el 8 de noviembre, la responsabilidad plena de la situación que se vive es del actual Gobierno. Una vez seamos responsables de la fe del Estado, esa responsabilidad es nuestra y estaremos cumpliendo de abastecer de combustible para que podamos recuperar esa normalidad que tanto requiere el país», sostuvo Paz.

Asimismo, el presidente electo anunció que traerá a Bolivia «buenas noticias» en cuanto al abastecimiento de gasolina y diésel, pero «también a la necesidad del dólar que tenemos, Dios mediante, con muy buenas noticias para la economía nacional».

También agradeció a Estados Unidos y a otros siete países de América su apoyo para salir de la crisis económica que sufre Bolivia.

Paz se impuso al expresidente derechista Jorge Tuto Quiroga (2001-2002) con un 54,96 % frente a un 45,04 %, en una histórica segunda vuelta presidencial llevada a cabo el pasado 19 de octubre.

Desde principios de 2023 Bolivia afronta una persistente falta de divisas y en el último año se volvieron una constante las filas de vehículos en las gasolineras, mientras que la inflación acumulada entre enero y julio fue de 16,92 %, bien por encima de la proyección oficial de 7,5 % para todo 2025. EFE

