Presidente electo de Chile visitará a mandatario peruano en Lima, en enero

2 minutos

Lima, 21 dic (EFE).- El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, viajará a Perú en enero próximo para visitar al mandatario interino, José Jerí, en el Palacio de Gobierno, informó este domingo la cancillería peruana.

El ministerio de Relaciones Exteriores anunció en su cuenta de la red social X que «como parte de su gira por países de la región», Kast ha adelantado que «en enero llegará al Perú» y visitará a Jerí en la sede de la Presidencia.

A fines de noviembre, el gobierno de Jerí declaró el estado de emergencia en varios distritos de la región Tacna, fronteriza con Chile, para que las fuerzas armadas puedan apoyar a la Policía Nacional en el resguardo de la frontera, después de que decenas de migrantes aparentemente irregulares en Chile habían llegado hasta el punto de frontera con Perú con la intención de ingresar hacia territorio peruano, pero fueron impedidos por agentes de la Policía.

La declaratoria tiene una vigencia de 60 días para enfrentar la criminalidad y otras situaciones de violencia, plazo en el cual se restringen los derechos referidos a inviolabilidad del domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales.

Por otro lado, la Oficina del Presidente Electo (OPE) informó en un comunicado este domingo que Kast se encontrará el martes con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, en Quito «para conversar sobre la crisis migratoria y los desafíos en materia de seguridad y desarrollo comercial entre ambos países».

Además, el presidente electo y su delegación sostendrán diversos encuentros con autoridades y empresarios «para fortalecer la relación bilateral entre Chile y Ecuador», señala la breve nota.

Con fuertes vínculos con otros líderes ultra de la región, el presidente electo ha prometido la expulsión masiva de migrantes, tipificar la migración como un delito y la construcción de cárceles de máxima seguridad con aislamiento total para líderes del narcotráfico.

Desde que ganó los comicios del 14 de diciembre, este es el segundo viaje internacional de Kast, en una clara señal a sus aliados en la región.

El martes pasado estuvo en Argentina, donde se reunió con el presidente Javier Milei y anticipó una muy buena relación entre ambos países, a niveles que «nunca antes se ha visto», dijo.

La OPE señaló en su nota que, «en orden a fortalecer la coordinación regional», durante el mes de enero Kast también viajará a Perú para reunirse con el presidente José Jerí. EFE

mmr/cpy