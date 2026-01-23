Presidente electo de Chile visitará el muro fronterizo entre República Dominicana y Haití

Santo Domingo, 23 ene (EFE).- El presidente electo de Chile, el ultraderechista José Antonio Kast, visitará este domingo, junto al presidente de República Dominicana, Luis Abinader, el muro que el país caribeño levanta a lo largo de su frontera con Haití con el objetivo de controlar el tráfico de migrantes, drogas y armas, según se informó este viernes.

Una información enviada por la Presidencia a los medios detalla que el ministro de Defensa dominicano, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, realizará en Dajabón (noroeste dominicano) una presentación a Abinader y a Kast «sobre los avances de la verja perimetral en la zona fronteriza».

También, estarán presentes el canciller dominicano, Roberto Álvarez, y otros invitados internacionales.

La Presidencia, sin embargo, no ha ofrecido otros detalles sobre la agenda de Kast en República Dominicana, país que incluyó en un gira por varias naciones, entres ellas El Salvador y Panamá, donde el miércoles participará en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe.

La construcción de la verja o muro fronterizo empezó el 20 de febrero de 2021 en la provincia de Dajabón y el primer tramo se inauguró en octubre de 2023.

El presidente Abinader ha defendido esta iniciativa bajo el argumento de que beneficiará a ambos países porque «permitirá controlar de una forma mucho más eficiente el comercio bilateral, regular los flujos migratorios para combatir así las mafias que trafican con personas, hacer frente al narcotráfico, a la venta ilegal de armas y proteger a los ganaderos y los productores agrícolas del robo a sus crianzas y sembradíos».

Además, con este muro, afirma, se combatirán las distintas formas del crimen organizado «que han querido tomar como base la frontera» entre las dos naciones que comparten la isla La Española y una frontera de 400 kilómetros.

Esta es una de las medidas adoptadas por Abinader para enfrentar la migración irregular haitiana desde que llegó a la Presidencia por primera vez en agosto de 2020.

Precisamente el presidente electo de Chile ha prometido mano dura con la migración, en la misma línea que Estados Unidos, y expulsiones masivas de migrantes.

La tensión con la población haitiana ha ido aumentando desde octubre de 2024, cuando el presidente dominicano, Luis Abinader, ordenó una política de deportaciones masivas de migrantes en situación irregular.

Desde entonces se deportan unos 10.000 migrantes haitianos por semana pese a los llamamientos de organismos internacionales para que no se lleven a cabo devoluciones a un país donde en el primer semestre de 2025 más de 4.000 personas murieron a causa de la violencia de las bandas armadas.

En 2025, las autoridades dominicanas deportaron a 379.553 haitianos, una cifra récord en el país. EFE

