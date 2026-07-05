Presidente electo de Colombia anuncia creación de bloque de defensa para seguridad urbana

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Bogotá, 5 jul (EFE).- El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció este domingo que el próximo 7 de agosto, día en que asumirá el cargo, firmará un decreto para crear un «Bloque de Defensa para la Seguridad Urbana».

«El 7 de agosto firmaré el decreto creando el Bloque de Defensa para la Seguridad Urbana», escribió el mandatario electo en la red social X, quien agregó que la estrategia busca reforzar la lucha contra delitos como la extorsión, el hurto y los homicidios en las principales ciudades del país.

De la Espriella afirmó que convocará a los alcaldes de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga para diseñar, con base en las necesidades de cada una de esas ciudades, «la más grande operación de seguridad urbana en Colombia».

El presidente electo no entregó detalles sobre la conformación del bloque, las entidades que lo integrarán, el presupuesto con el que contará ni el alcance de las medidas que adoptará una vez entre en funcionamiento.

La seguridad ciudadana fue uno de los principales ejes de la campaña presidencial de De la Espriella, quien durante la contienda electoral prometió endurecer la respuesta del Estado frente a las organizaciones criminales y fortalecer la coordinación entre la Fuerza Pública y las autoridades locales.

El anuncio se conoce a poco más de un mes de la posesión presidencial, prevista para el 7 de agosto, cuando De la Espriella sucederá en el cargo a Gustavo Petro, en medio de un panorama marcado por los desafíos en materia de seguridad urbana donde la extorsión, los homicidios y otras modalidades de delincuencia se sitúan como preocupaciones de las autoridades. EFE

enb/av