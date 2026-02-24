Presidente electo de Portugal y primer ministro se reúnen por primera vez tras elecciones

Lisboa, 24 feb (EFE).- El presidente electo de Portugal, António José Seguro, y el primer ministro del país, Luís Montenegro (centroderecha), se reunieron este martes por primera vez tras las elecciones presidenciales en un encuentro que duró más de dos horas y tras el que ninguno ofreció declaraciones.

Seguro recibió a Montenegro en el Palácio Nacional de Queluz, en Sintra, a las afueras de Lisboa, donde ha instalado su gabinete de trabajo hasta su investidura, que tendrá lugar el próximo 9 de marzo.

El primer ministro llegó a las 16.00 hora local (misma hora GMT), y salió cerca de las 18.40, según informaron medios locales.

Según un comunicado compartido el lunes por el despacho de Seguro, además de la presentación formal de saludos, el primer ministro llegaba al encuentro para presentarle a Seguro el Programa Portugal Transformación, Recuperación y Resiliencia (PTRR), anunciado tras los estragos que han dejado los diversos temporales que han afectado al país.

Ninguno de los dos ofreció declaraciones a la prensa, ni a la llegada ni a la salida.

El exministro socialista y ganador de las elecciones presidenciales será investido jefe de Estado de Portugal el próximo 9 de marzo, el día que acaba del mandato de Marcelo Rebelo de Sousa tras diez años en el poder. EFE

