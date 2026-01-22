Presidente groenlandés se abre a una mayor presencia militar en la isla

Copenhague, 22 ene (EFE).- El presidente de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, señaló este jueves que está abierto a una mayor presencia militar en este territorio autónomo danés en el marco de la OTAN.

«Queremos reforzar la seguridad en el Ártico a través de iniciativas importantes, incluida una misión más permanente de la OTAN en Groenlandia y una mayor presencia militar y más maniobras», dijo Nielsen en una rueda de prensa en Nuuk. EFE

