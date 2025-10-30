Presidente interino de Perú conversa con Marco Rubio sobre defensa y seguridad ciudadana

Lima, 30 oct (EFE).- El presidente interino de Perú, José Jerí, conversó este jueves por teléfono con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, para ratificar la voluntad de ambos países en fortalecer la relación bilateral, especialmente en cuestiones de defensa y seguridad, informaron fuentes oficiales.

«El presidente de la República, José Jerí, y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, conversaron telefónicamente y ratificaron la voluntad de ambos países de fortalecer su asociación estratégica, profundizar la cooperación en seguridad ciudadana y lucha contra la delincuencia organizada transnacional», indicó la Presidencia peruana en la red social X en un escueto comunicado.

El Ejecutivo agregó que Jerí y Rubio también abordaron también temas de seguridad y defensa, y adjuntó una imagen del presidente interino peruano junto al ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, en una estancia de Palacio de Gobierno presidida por una pintura del héroe nacional Miguel Grau, donde mantuvieron la conversación telefónica.

«Además, se comprometieron a mantener la realización de encuentros de alto nivel, a fin de continuar trabajando en los asuntos de mutuo interés de la amplia agenda bilateral que comparten el Perú y los Estados Unidos», señaló Presidencia.

Se trata de la primera conversación de Jerí con el Gobierno del presidente estadounidense Donald Trump desde que el peruano asumiera la banda presidencial en la madrugada del 10 de octubre tras la destitución del Congreso de la exmandataria Dina Boluarte. EFE

