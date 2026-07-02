Presidente interino de Perú evalúa pedir más créditos suplementarios, a pesar de críticas

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Lima, 2 jul (EFE).- El presidente interino de Perú, José María Balcázar, anunció este jueves que evalúa solicitar al Congreso la aprobación de nuevos créditos suplementarios para financiar necesidades del Estado, pese a la opinión de la Contraloría General (Tribunal de Cuentas) que sostiene que no se ha justificado técnicamente el efecto de un primer crédito por más de 9.000 millones de soles (2.800 millones de dólares) aprobado esta semana.

A menos de un mes de dejar el Ejecutivo, Balcázar dijo que su gestión está en condiciones de «entregar una Administración con cuentas en azul, no en rojo», para demostrar la estabilidad de las cuentas macroeconómicas de Perú.

Además, el mandatario agregó que tiene «la oportunidad de presentar, inclusive, más solicitudes de crédito suplementario, porque hay una ley que acaba de autorizarnos para poder seguir trabajando con la Comisión Permanente (del Congreso)», que puede aprobar un crédito adicional.

En ese sentido, Balcázar afirmó, durante la clausura del décimo Consejo de Estado Regional en Lima, que el Ejecutivo espera poder presentar algunos proyectos prioritarios vinculados a los ministerios de Agricultura, Energía y Minas, Vivienda, Salud, Transportes, Educación y otros sectores.

«Me parece con justicia que hay que atenderlos, porque, además, son temas que tienen que ser de continuación por la nueva Administración, porque son temas de interés nacional», señaló en referencia al nuevo gobierno que estará encabezado por la presidenta electa, la derechista Keiko Fujimori, a partir del próximo 28 de julio.

La Contraloría General de la República advirtió, en un reporte difundido por la emisora RPP, que el Ministerio de Economía y Finanzas no había sustentado técnicamente el reciente crédito suplementario por más de 9.596 millones de soles (2.800 millones de dólares), aprobado esta semana en el Congreso.

De acuerdo con la Contraloría, el Ministerio no justifica técnicamente qué efecto tendrá este mayor gasto público sobre las cuentas estatales ni cómo se relaciona con los riesgos para la sostenibilidad fiscal.

El crédito suplementario aprobado se desglosa en 4.160 millones de soles (1.200 millones de dólares) financiados con el cobro de impuestos y otros 5.436 millones de soles (1.600 millones de dólares) sustentados con el canon minero y petrolero de diversas regiones del país.

El pasado martes, el presidente de la Comisión de Presupuesto del Congreso, Alejandro Soto, declaró que el Ministerio de Economía y Finanzas había planteado el crédito suplementario para cubrir los temas de prevención por la llegada del fenómeno climatológico de El Niño y las gratificaciones (pagas extra) de los trabajadores públicos del régimen CAS (Contratación Administrativa de Servicio).

En mayo pasado, el presidente del Consejo Fiscal, Alonso Segura, comentó que el actual Congreso aprobó 268 normas con impacto fiscal negativo, entre 2021 y 2026, que son compromisos permanentes por más de 36.700 millones de soles (10.700 millones de dólares) anuales y que representan alrededor de un 3 % del Producto Interno Bruto (PIB). EFE

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