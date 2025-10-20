Presidente interino de Perú le expresa a Paz su «interés» para reanudar diálogo político

2 minutos

Redacción América, 19 oct (EFE).- El presidente interino de Perú, José Jerí, felicitó por teléfono al centrista Rodrigo Paz Pereira por su triunfo en la segunda vuelta presidencial en Bolivia y le expresó su «interés» para reanudar el diálogo político.

«El presidente @josejeriore felicitó por teléfono al presidente electo de Bolivia, @Rodrigo_PazP, por su victoria en la segunda vuelta electoral, y le deseó los mayores éxitos en su gestión», informó la Presidencia de Perú en sus redes sociales.

Jerí «le reafirmó que las relaciones entre ambos países constituyen una prioridad para la política exterior peruana, debido a los históricos lazos de amistad, la condición de países fronterizos y la amplia agenda en común».

El presidente interino, que asumió el cargo el pasado 10 de octubre tras la destitución de Dina Boluarte en el Congreso, expresó «el interés en reanudar el diálogo político al más alto nivel en la relación bilateral».

Según la Presidencia de Perú, «el jefe de Estado peruano y el presidente electo de Bolivia coincidieron en la importancia de retomar la representación diplomática a nivel de embajadores en el más breve plazo».

El senador opositor centrista Rodrigo Paz Pereira ganó la segunda vuelta de este domingo con el 54,57 % de los votos, según la información preliminar del Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (Sirepre) del Tribunal Supremo Electoral (TSE) con poco más del 97 % de las actas procesadas.

Paz obtuvo ese porcentaje frente a un 45,43 % del exmandatario conservador Jorge Tuto Quiroga (2001-2002), de la alianza Libre.

Rodrigo Paz, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), tomará juramento como nuevo presidente del país el próximo 8 de noviembre, lo que supondrá también el fin de los 20 años de los Gobiernos del izquierdista Movimiento al Socialismo (MAS), que fue fundado y liderado por el expresidente Evo Morales. EFE

