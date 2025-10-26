Presidente interino de Perú pide a las Fuerzas Armadas volver a pacificar el país

Lima, 26 oct (EFE).- El presidente interino de Perú, José Jerí, pidió este domingo a las Fuerzas Armadas de su país «volver a pacificar» el país ante el clima de crimen y delincuencia, durante una ceremonia por el día del veterano de guerra y de la pacificación nacional.

En el acto celebrado en la Plaza de la Bandera, en Lima, Jerí remarcó que «hoy es momento de repetir la historia, volver a pacificar a nuestro país, ante las nuevas circunstancias que enfrentamos», al referirse al combate contra el crimen organizado que «ha quitado la paz a los ciudadanos».

El mandatario hizo igualmente «un llamamiento ante los tiempos oscuros que vivimos» para que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional contribuyan con su compromiso y experiencia en la lucha contra la inseguridad.

Precisamente, Jerí ha decretado el estado de emergencia en Lima y la vecina provincia del Callao por 30 días para contar con el apoyo de las Fuerzas Armadas en el combate a las bandas criminales que han incrementado los casos de extorsión y asesinatos por encargo contra una serie de sectores económicos en el país.

«Nunca olvidaremos a los héroes de la pacificación, ellos con su vida y acción nos devolvieron la tranquilidad y la posibilidad de vivir en democracia, el Perú les rinde honores por siempre», afirmó el presidente en alusión a los años del conflicto armado interno (1980-2000) desatado por los grupos subversivos Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA).

De acuerdo a una ley de 2018, cada 26 de octubre se conmemora en Perú al veterano de guerra en reconocimiento a los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional que participaron en los conflictos armados en defensa de la soberanía nacional y en el proceso de pacificación nacional. EFE

