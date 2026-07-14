Presidente interino de Perú solicita al Congreso que se le otorgue una pensión vitalicia

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Lima, 14 jul (EFE).- El presidente interino de Perú, José María Balcázar, solicitó al Congreso de su país que se le otorgue una pensión vitalicia al término de su mandato, que concluirá el próximo 28 de julio con la transferencia de mando a la derechista presidenta electa, Keiko Fujimori, quien ganó la segunda vuelta de las elecciones peruanas de junio pasado.

Balcázar envió una solicitud al Parlamento para pedir el «reconocimiento y otorgamiento de pensión vitalicia» que se entrega a los exmandatarios de acuerdo con lo determinado en la Constitución peruana y la Ley de procedimiento administrativo general, según señaló el documento difundido este martes por medios locales.

El actual gobernante, quien también es congresista por el partido marxista Perú Libre, remarcó que hizo su solicitud «en virtud de haber ejercido la jefatura del Estado mediante los mecanismos de sucesión y encargatura constitucional a partir de febrero de 2026».

«Al haber culminado dicho mandato y encontrándome próximo al cese definitivo de mis funciones públicas activas, corresponde regularizar mi estatus previsional conforme al rango de la dignidad del cargo ejercido», remarcó.

Sin embargo, medios locales recordaron que la Comisión de Constitución del Congreso señaló en 2022 que la pensión vitalicia para exmandatarios no debe ser entendida «de forma amplia para cualquiera que haya ejercido la Presidencia de la República, sino para los presidentes que fueron elegidos por el pueblo para ejercer dicho cargo y siempre que hayan permanecido durante todo el mandato constitucional», que en Perú es de cinco años.

Perú ha tenido ocho gobernantes en la última década, en medio de un período de permanente convulsión política que ha desencadenado en la destitución o renuncia de jefes de Estado por presión del Congreso.

Balcázar asumió la Presidencia peruana el pasado 18 de febrero, en reemplazo del derechista José Jerí, quien fue destituido un día antes por el Parlamento por unas criticadas reuniones secretas con empresarios chinos y presuntas contrataciones irregulares de funcionarias en el Ejecutivo peruano.

El congresista por el partido Perú Libre, con el que el expresidente encarcelado Pedro Castillo (2021-2022) ganó la Presidencia peruana en las elecciones de 2021, fue nombrado presidente del Congreso después de la destitución de Jerí, lo que le permitió asumir por sucesión constitucional la jefatura de Estado hasta el próximo 28 de julio. EFE

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