Presidente israelí, tras hallazgo del último rehén en Gaza: «Regresa a casa nuestro héroe»

Jerusalén, 26 ene (EFE).- El presidente de Israel, Isaac Herzog, celebró este lunes que los restos del rehén israelí Ran Gvili, de 24 años, el último que quedaba en Gaza, hayan sido localizados e identificados «en una operación de inconmensurable importancia» tras más de 843 días en el enclave palestino.

«Rav Gvili, nuestro héroe, ha regresado a casa después de 843 día», recoge el comunicado de Herzog difundido en su canal oficial.

El presidente israelí quiso subrayar que el Gvili, oficial de las fuerzas especiales de la policía, «salió a la batalla heroicamente para salvar vidas el 7 de octubre» durante los ataques que lanzó Hamás aquella madrugada, hace ahora más de dos años.

También quiso agradecer a todos los que participaron en la operación y mandó un mensaje emotivo a la familia del joven israelí.

«Todo el pueblo de Israel está conmovido hasta las lágrimas. Acompañamos en el corazón a sus padres, Talik e Itzik, quienes libraron una noble y heroica batalla para traerlo a casa», señaló.

Herzog recordó que «después de muchos años difíciles, por primera vez desde 2014 no hay ciudadanos israelíes secuestrados en Gaza».

El Ejército israelí informó este lunes que localizó e identificó los restos del polícia Ran Gvili en el norte de la Franja, donde en los últimos días las tropas había intensificado las labores de búsqueda. EFE

