Presidente israelí dice «solidarizarse» con el pueblo iraní tras la represión en revueltas

2 minutos

Jerusalén, 12 ene (EFE).- El presidente de Israel, Isaac Herzog, manifestó este lunes su solidaridad con el pueblo de Irán, donde protestas masivas están siendo reprimidas por el régimen de los ayatolás y, según al menos la organización civil Human Rights Activists News Agency (HRANA), ya hay más de 500 muertos.

«Nos solidarizamos con el pueblo iraní que marcha valientemente por su libertad mientras hablamos, y que está siendo reprimido sin piedad por un régimen que es la raíz de tanto mal en el mundo», dijo Herzog en su residencia de Jerusalén, tras una reunión con líderes cristianos en Tierra Santa dos días antes del Año Nuevo ortodoxo.

«Nuestra esperanza y oración es que todos los hombres y mujeres puedan disfrutar de la misma preciada libertad que nos ha sido concedida y vivir en paz y armonía, libres de tiranía y opresión», añadió.

Israel bombardeó en junio de 2025 diferentes instalaciones vinculadas a los programas nuclear y balístico de Irán, mientras que bombarderos estadounidenses atacaron sus bases nucleares, desencadenando una guerra de 12 días que causó más de 900 fallecidos en Irán y más de un treintena en Israel, con misiles que llegaron a impactar en Tel Aviv y otras urbes.

En su discurso, Herzog también aludió al papa León XIV, con quien se reunió hace unos meses en Roma, y dijo que «existe una verdadera oportunidad para avanzar y mejorar las relaciones entre Israel y la Santa Sede en muchos ámbitos», después de una tensa relación con su predecesor, el papa Francisco, a cuyo funeral solo acudió en representación el embajador israelí ante el Vaticano. EFE

