Presidente israelí expresa condolencias tras la muerte de 4 palestinas por un misil iraní

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Jerusalén, 19 mar (EFE).- El presidente de Israel, Isaac Herzog, expresó este jueves sus condolencias por la muerte de cuatro mujeres palestinas anoche a causa del impacto de fragmentos de un misil de racimo iraní en la localidad de Beit Awa (sur de Cisjordania ocupada).

«Quiero expresar mis más sentidas condolencias a la familia Masalma, cerca de Hebrón. Tres mujeres de esa familia fueron asesinadas anoche en un salón de belleza. En nombre de todos los israelíes, expresamos nuestras más sentidas condolencias a las familias y amigos de las palestinas que murieron anoche a causa de un misil iraní», expresó el mandatario.

Poco después de finalizar su discurso se pronunció la muerte de una cuarta mujer de la misma familia, que resultó herida como consecuencia del mismo ataque.

Las fallecidas se llamaban Sahira Masalma, de 37 años; Amal Masalma, de 29 años y embarazada al momento de su fallecimiento; Mais Masalma, de 22 años; y Asil Samir Masalma, de 32, también embarazada.

Estas víctimas son las primeras de misiles iraníes ocurridas en Cisjordania ocupada, donde al menos 14 personas han sido asesinadas por autoridades israelíes o por colonos desde que comenzara la guerra en Irán, según datos del Ministerio de Salud palestino.

Herzog afirmó que los misiles iraníes impactan de forma indiscriminada contra la población civil, y que «no distinguen entre musulmanes, cristianos o judíos». Además, defendió la necesidad de una respuesta internacional que promueva «una dirección de paz y esperanza» en Oriente Medio.

Tras 20 días de intensos ataques de Israel a lo largo de territorio iraní, impactando desde sedes militares a enclaves de inteligencia o infraestructura nuclear, el número de fallecidos en la nación persa asciende al menos a 1.230, aunque esta cifra no ha sido actualizada desde el pasado 5 de marzo.

En total, quince personas han muerto en territorio israelí por ataques iraníes en los 19 días que se ha prolongado la guerra iniciada por Israel y Estados Unidos contra Irán el pasado 28 de febrero, mientras que cuatro lo han hecho en territorio palestino. EFE

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