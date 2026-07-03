Presidente israelí felicita a Trump por los 250 años de EEUU desde embajada en Jerusalén

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Jerusalén, 3 jul (EFE).- El presidente de Israel, Isaac Herzog, visitó este viernes la embajada de Estados Unidos en Jerusalén para entregar al embajador estadounidense, Mike Huckabee, una carta de felicitación dirigida al presidente Donald Trump con motivo del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, que se celebrará mañana sábado.

En la misiva, fechada el 1 de julio, Herzog trasladó a Trump sus «más cálidas felicitaciones» en nombre «del pueblo y el Estado de Israel» y calificó la efeméride como «un momento para honrar el increíble triunfo del espíritu estadounidense».

El presidente israelí subrayó en la carta la «alianza única e inquebrantable» entre ambos países, de la que dijo que se nutre «de los mismos manantiales de la Biblia» y de «los mismos valores fundamentales de libertad, democracia y dignidad humana».

Herzog agradeció además a Trump su «compromiso inquebrantable con la seguridad de Israel» y sus «incansables esfuerzos» para lograr la liberación de los rehenes tomados por Hamás y otras milicias palestinas tras su ataque coordinado en territorio israelí el 7 de octubre e 2023.

La carta hace referencia también a la decisión de Trump, durante su primer mandato, de reconocer Jerusalén como capital de Israel y de trasladar allí la embajada estadounidense, un paso que rompió con décadas de consenso internacional y que la comunidad palestina y buena parte de la comunidad internacional consideraron una medida unilateral contraria al derecho internacional.

Durante la entrega de la carta, Herzog afirmó estar «muy emocionado y feliz» de encontrarse en la embajada estadounidense «en la capital del Estado de Israel» y felicitó «al presidente, al Congreso, al liderazgo y al pueblo de Estados Unidos» por los 250 años de independencia, a la que definió como «uno de los momentos más importantes de la historia».

Por su parte, Huckabee dio la bienvenida a Herzog y aseguró que Israel se suma a la celebración del aniversario estadounidense, a la vez que agradeció su presencia en la sede diplomática. EFE

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