Presidente israelí llama «hipócritas» a los líderes y los medios internacionales

Jerusalén, 17 ago (EFE).- El presidente de Israel, Isaac Herzog, llamó «hipócritas» este domingo a «los líderes y los medios internacionales», y les pidió presionar al grupo islamista Hamás para que acceda a liberar a todos los rehenes israelíes en la Franja de Gaza antes de firmar cualquier acuerdo de alto el fuego.

«Dejad de ser unos hipócritas. Presionad, porque cuando sabéis cómo presionar, presionáis, presionad y decidle a Hamás, ‘ni acuerdo ni nada hasta que no los liberéis'», dijo Herzog, en declaraciones difundidas por su oficina, durante una visita a la conocida como Plaza de los Rehenes de Tel Aviv con motivo de la huelga nacional convocada por las familias de los secuestrados.

Durante su visita, Herzog se reunió con algunos de los familiares de los secuestrados por el grupo islamista, que convocaron la huelga para exigir al Gobierno israelí un acuerdo de alto el fuego que ponga fin a la guerra y libere de una vez a los 50 israelíes que continúan en Gaza (30 muertos y 20 vivos).

«Queremos a los rehenes de vuelta. Son lo más importante en los asuntos internacionales, y queremos verlos de vuelta en casa lo antes posible», aseguró el presidente.

La jornada de huelga ha sido secundada por algunos sindicatos y por varios cientos de negocios, aunque todavía no está claro el seguimiento que tendrá en todo el país.

Esta mañana, grupos de manifestantes bloquearon algunas de las principales carreteras de Israel, y varios miles de agentes de policía se desplegaron para tratar de restaurar el tráfico, según informó la Policía israelí.

Las familias convocaron la huelga después de que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, anunciase su intención de expandir la ofensiva en el enclave y tomar la ciudad de Gaza, la capital gazatí, pese a la postura en contra del Ejército, que teme dañar a los rehenes.EFE

