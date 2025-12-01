Presidente israelí sobre indulto a Netanyahu: «Consideraré los intereses del Estado»

3 minutos

Jerusalén, 1 dic (EFE).- El presidente de Israel, Isaac Herzog, afirmó este lunes que evaluará «únicamente los intereses del Estado de Israel y de la sociedad israelí» al estudiar la petición de indulto presentada ante él por el primer ministro, Benjamín Netanyahu, según un mensaje oficial que ha compartido su portavoz en sus canales oficiales.

«Claramente, la solicitud de indulto del primer ministro Benjamín Netanyahu está generando un debate y resulta profundamente inquietante para muchas personas en el país, en diferentes comunidades», afirmó Herzog en un mensaje oficial

«Ya he aclarado que se gestionará de la manera más correcta y precisa. Consideraré únicamente los intereses del Estado de Israel y de la sociedad israelí», agrega la nota presidencial.

El primer ministro envió este domingo una petición de indulto al presidente, Isaac Herzog, en el juicio en el que se enfrenta a tres causas por corrupción, fraude, abuso de confianza y soborno, confirmó la oficina de este último en un comunicado.

Según difundieron en sus canales movimientos pro-democracia israelíes, decenas de manifestantes se congregaron este domingo frente a la residencia privada de Tel Aviv del presidente para protestar ante la posibilidad de que acceda a otorgar el indulto a Netanyahu.

«Una cosa tengo clara: el discurso violento no me afecta, todo lo contrario», advirtió el mandatario en referencia a las protestas.

A principios de noviembre, el presidente de EE.UU., Donald Trump, apeló a Herzog en una carta a indultar al mandatario israelí, defendiendo su papel en la gestión del país. Durante su visita en octubre, Trump pidió en el Parlamento de Israel la amnistía: «¿Por qué no le conceden el indulto?», dijo entonces al presidente, «¿a quién le importan unos cigarros y champán?»

Netanyahu está siendo juzgado por el conocido como ‘caso 1.000’, acusado de haber recibido regalos por parte del magnate de Hollywood Arnon Milchan a cambio de favores políticos; y por el ‘caso 2.000’, en el que supuestamente benefició al editor jefe y copropietario del medio Yedioth Ahronoth, Arnon «Noni» Mozes, en un escándalo de fraude y abuso de confianza para perjudicar al periódico de la competencia Israel Hayom.

Además, se le juzga por, en su segunda etapa como ministro de Comunicación (2015-2017), haber incurrido supuestamente en un delito de soborno al empresario Shaul Elovich, quien controlaba la empresa de telecomunicaciones Bezeq y el sitio web Walla News, para granjearse una cobertura mediática favorable.

El mandatario israelí, que asegura que los juicios contra él son una «caza de brujas» y una trama del «Estado profundo», es el primer jefe del Gobierno en la historia de Israel en ser procesado mientras ejerce el cargo. EFE

ybp/alf