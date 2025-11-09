Presidente israelí viajará mañana a Zambia y la RD del Congo en una visita exprés

Jerusalén, 9 nov (EFE).- El presidente de Israel, Isaac Herzog, partirá mañana rumbo a dos visitas de Estado en Zambia y la República Democrática del Congo (RDC), países que visitará en un solo día a fin de «fortalecer los lazos» entre Israel y África, según un comunicado de su oficina.

«El presidente Isaac Herzog partirá el lunes 10 de noviembre para realizar visitas de Estado a Zambia y la República Democrática del Congo. Su visita tendrá una duración aproximada de 24 horas, durante las cuales visitará ambos países entre el 10 y el 11 de noviembre de 2025», detalla el texto.

La visita a Lusaka, la capital de Zambia, se produce tras la reapertura de la Embajada de Israel en el país el pasado mes de agosto, tras más de 50 años cerrada.

Durante su visita, el presidente se reunirá con el presidente de Zambia, Hakainde Hichilema, y ​​el de la RDC, Félix Tshisekedi, y abarcarán temas como el fortalecimiento de la posición de Israel en el ámbito internacional, relaciones diplomáticas bilaterales y cooperación, dice el comunicado.

Hace dos años, Tshisekedi aseguró a Netanyahu -según un comunicado oficial israelí- que movería la embajada congoleña de Tel Aviv a Jerusalén -en un movimiento condenado en anterioridad por la comunidad internacional-, mientras que Israel abriría una embajada en Kinsasa.

Sin embargo, esto no sucedió y la Embajada israelí de Luanda (Angola) sigue siendo la que ofrece servicios también para los ciudadanos de la RDC, Mozambique y Santo Tomé y Príncipe, de acuerdo con la página oficial de servicios diplomáticos de Israel. EFE

