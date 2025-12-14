Presidente israelí vincula a «ola de antisemitismo» el tiroteo masivo en playa de Sídney

Jerusalén, 14 dic (EFE).- El presidente de Israel, Isaac Herzog, condenó este domingo un tiroteo masivo -con al menos diez muertos, entre ellos el tirador- en la playa de Bondi (Sidney) donde varias personas estaban celebrando la festividad judía de Janucá, y urgió al Gobierno de Australia a combatir «la enorme ola de antisemitismo».

“En este preciso momento, nuestros hermanos y hermanas en Sídney, Australia, han sido atacados por viles terroristas en un ataque cruento contra judíos que fueron a encender la primera vela de Janucá en Bondi Beach», denunció Herzog en un evento en su residencia en Jerusalén.

«Reiteramos nuestra alerta una y otra vez al gobierno australiano para que tome medidas y luche contra la enorme ola de antisemitismo que asola la sociedad australiana”.

Las autoridades australianas confirmaron la muerte de nueve personas, además de uno de los atacantes, si bien esta cifra podría ser preliminar. Además, dos personas han sido detenidas y hay varios heridos.

En la misma línea, el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, se declaró «consternado» por el ataque y a su vez lo vinculó al aumento de la incitación antisemita en Australia.

«Estos son los resultados de la ola antisemita en las calles durante los últimos dos años, con llamados incitadores como ‘globalizar la Intifada'», escribió en un comunicado en la red social X, donde instó al Gobierno australiano a «entrar en razón».

Saar acompañó su mensaje con una fotografía, supuestamente tomada en el lugar de los hechos, donde se observa a un hombre sosteniendo una talit, el manto de oración judío, manchada de sangre.

Imágenes transmitidas en redes sociales muestran lo que parecen al menos dos atacantes vestidos de negro, así como escenas de pánico en la playa, una de las más populares y turísticas de la ciudad, con personas huyendo y varias víctimas tendidas en el suelo atendidas por paramédicos.

El Gobierno australiano ya había señalado en enero que, desde el inicio de la ofensiva israelí que ha devastado Gaza en dos años, ha aumentado la violencia contra la comunidad judía en Australia, que representa el 0,4 % de un población de más de 26 millones. EFE

