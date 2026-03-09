Presidente libanés acusa a Hizbulá de buscar una invasión israelí para acorralar al Estado

Beirut, 9 mar (EFE).- El presidente libanés, Joseph Aoun, acusó este lunes al grupo chií Hizbulá de buscar una invasión israelí con su ataque de hace una semana, de forma que el Estado se vea obligado a intervenir militarmente o a justificar que lo haga el propio movimiento armado.

«Creemos que lo ocurrido fue una trampa tendida al Líbano y a las Fuerzas Armadas Libanesas. Hay quienes quieren, desde detrás de estos misiles, atraer al Ejército israelí para que invada el Líbano, invada algunas de sus zonas e incluso tal vez para que las ocupe», dijo durante una reunión telemática con líderes europeos.

«Esto pretende obligar al Líbano a elegir entre dos opciones: entrar en enfrentamiento directo con la agresión israelí (…) o bien abstenerse de dicho enfrentamiento, permitiendo que el mismo grupo armado pudiera lanzar una campaña populista con el pretexto de la incapacidad del Estado para proteger a su gente», agregó Aoun.

Sin embargo, el presidente alertó de que una intervención oficial en el conflicto «convertiría al Líbano en otra Gaza», dispararía el número de desplazados a al menos dos millones y provocaría esencialmente el colapso del Estado, según declaraciones recogidas por la Presidencia libanesa en un comunicado.

Hace una semana, Hizbulá lanzó un ataque contra el norte de Israel para vengar el asesinato del líder supremo iraní Ali Jameneí y en respuesta a los continuados ataques que Israel lanzó contra el territorio libanés a lo largo de 15 meses de alto el fuego.

La acción desató una intensa campaña de bombardeos israelíes contra el Líbano y llevó al Consejo de Ministros libanés a adoptar una serie de medidas contra el grupo chií, principalmente la prohibición de toda su actividad armada y la implementación de su desarme completo. EFE

