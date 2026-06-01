Presidente libanés defiende el diálogo con Israel pese al anuncio de ataques contra Beirut

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Beirut, 1 jun (EFE).- El presidente libanés, Joseph Aoun, volvió a defender este lunes las negociaciones en marcha con Israel como la única «opción» para salir del actual statu quo, pese a que horas antes ese país aprobó la reanudación de sus ataques contra los suburbios meridionales de Beirut.

«Las negociaciones son más seguras que la guerra, ya que hemos sido testigos y seguimos siendo testigos de los horrores y consecuencias del conflicto. Sin embargo, no van a resolver los problemas de forma instantánea, es un proceso que toma tiempo y no tenemos otra opción», dijo ante representantes del sector privado libanés.

Está previsto que mañana, martes, arranque una nueva ronda de diálogo directo en Washington, parte de unas conversaciones a las que se opone el grupo chií libanés Hizbulá y que continúan mientras el alto el fuego en vigor desde mediados de abril es violado de forma cada vez más cruenta.

Esta mañana, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ordenó a sus fuerzas atacar objetivos en el extrarradio beirutí del Dahye, que desde la tregua había permanecido mayormente al margen, con el grueso de la violencia concentrado en el sur del Líbano y, en menor medida, el este.

Pese al anuncio por parte de Israel, Aoun consideró que las negociaciones siguen suponiendo la salida a la guerra con menos «daños» potenciales y aseguró que el proceso está «avanzando», al reafirmar su confianza en él incluso si los resultados toman tiempo o se demoran.

Las conversaciones, las primeras desarrolladas de forma directa en décadas, derivaron en una tregua que se ha ido extendiendo en la práctica hasta comienzos de julio y que ha allanado el camino para abordar soluciones más detalladas, sin que por el momento se hayan anunciado avances significativos. EFE

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