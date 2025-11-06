Presidente libanés denuncia que Israel responde con ataques a su disponibilidad a negociar

2 minutos

Beirut, 6 nov (EFE).- El presidente libanés, Joseph Aoun, denunció este jueves que Israel responde a la disponibilidad del Líbano para negociar redoblando su «agresión», después de que sus cazas bombardearan cinco localidades diferentes del sur del país tras lanzar órdenes de evacuación para ellas.

«Cuanto más expresa el Líbano su disponibilidad para negociaciones pacíficas que resuelvan los asuntos pendientes con Israel, más continúa Israel con su agresión contra la soberanía libanesa, presume de su menosprecio hacia la resolución 1701 del Consejo de Seguridad y sigue violando sus obligaciones bajo el acuerdo de cese de hostilidades», denunció Aoun en un comunicado.

«Ha pasado casi un año desde que entró en vigor el alto el fuego y durante este tiempo Israel no ha escatimado en esfuerzos para demostrar su rechazo a una solución negociada entre los dos países. Tú mensaje ha sido recibido», recalcó.

El Ejército israelí lanzó este jueves órdenes de evacuación para una serie de edificios en las localidades meridionales de Tayr Debba, Taybeh, Aita al Jabal, Zawtar al Shariqiyah y Kfardounine, que fueron posteriormente bombardeados y causaron al menos un herido en una de las ubicaciones.

Aoun calificó estos ataques de «crimen total», tanto a nivel político como en relación con la ley humanitaria internacional, que prohíbe causar pánico entre la población civil y obligarla a abandonar sus hogares, según la nota.

Todo ello se produce horas después de que el grupo chií libanés Hizbulá advirtió a los líderes libaneses de que entrar en negociaciones solo sirve a los intereses de Israel e insistió en que su desarme debe abordarse en el marco de una estrategia nacional consensuada, no en respuesta al «chantaje» israelí.

Israel ya venía atacando el territorio libanés prácticamente a diario pese al alto el fuego en vigor desde hace casi un año, pero recientemente ha intensificado todavía más sus bombardeos contra presuntos miembros e instalaciones pertenecientes a Hizbulá. EFE

(foto)