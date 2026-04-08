Presidente libanés dice que la «masacre» cometida por Israel desafía los esfuerzos de paz

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Beirut, 8 abr (EFE).- El presidente libanés, Joseph Aoun, advirtió este miércoles que la «masacre» cometida hoy por Israel en diferentes puntos del Líbano, unos ataques que han provocado decenas de muertos y cientos de heridos, ignora los esfuerzos encaminados al logro de la paz en Oriente Medio tras el alto el fuego entre EE.UU. e Irán.

«Hoy, Israel vuelve a intensificar su agresión, perpetrando otra masacre que se suma a su oscuro historial, desafiando flagrantemente todos los valores humanos e ignorando todos los esfuerzos encaminados a la desescalada y la estabilidad», dijo Aoun en su cuenta oficial de X. EFE

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