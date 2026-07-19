Presidente libanés pide a Rubio que EEUU apoye la retirada israelí de Líbano para tregua

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El Cairo, 19 jul (EFE).- El presidente libanés, Joseph Aoun, pidió este domingo desde Washington al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, que ambos países coincidan en la aplicación del acuerdo de alto el fuego con Israel, cuya implementación tendrá lugar con la primera retirada del Ejército israelí de una zona del sur del Líbano.

La Presidencia libanesa dijo en un comunicado que Aoun le trasladó a Rubio «la necesidad de que la posición libanesa coincida con la estadounidense» en la aplicación del Acuerdo Marco Trilateral, en el que EE. UU. ejerce de mediador, mediante «la realización de la primera retirada israelí de la primera zona piloto».

En las seis rondas de contactos que han mantenido el Líbano, Israel y Estados Unidos tanto en Washington como en Roma se han acordado unas denominadas «zonas piloto» en el sur del Líbano, de las que se retirarán las fuerzas israelíes y cuyo control será asumido por el Ejército libanés sin presencia del grupo chií Hizbulá, aliado de Irán.

En esta línea, Aoun pidió «reforzar el apoyo estadounidense al Ejército libanés» y tomar «las medidas necesarias para consagrar el interés de Estados Unidos en el Líbano en los ámbitos económico e inversionista en diversos sectores, especialmente en energía, telecomunicaciones y transporte».

Por su parte, el Departamento de Estado estadounidense dijo en un comunicado al término de la reunión que Rubio «elogió la valentía del Gobierno del Líbano, bajo el liderazgo del presidente Aoun, por su firme compromiso de recuperar la soberanía del país, desarmar a Hizbulá, desmantelar su infraestructura terrorista y avanzar hacia la paz».

«El secretario reafirmó el compromiso de Estados Unidos de apoyar la implementación exitosa del Marco Trilateral y respaldar los esfuerzos del Gobierno del Líbano para lograr la paz, la recuperación económica y un futuro mejor para el pueblo libanés», añadió la nota.

Las últimas consultas en Roma concluyeron el miércoles tras dos días en los que el Líbano e Israel, con EE. UU. como mediador, discutieron el mecanismo de retirada de las fuerzas israelíes del sur del país para poner fin al conflicto iniciado el 2 de marzo entre Hizbulá e Israel tras el estallido de la guerra en Irán el 28 de febrero.

La retirada israelí de determinadas zonas del sur del Líbano se acordó el pasado 26 de junio con el acuerdo marco firmado en Washington por representantes israelíes y libaneses. EFE

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