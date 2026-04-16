Presidente libanés pide un alto el fuego «lo antes posible» durante una llamada con Trump

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Beirut, 16 abr (EFE).- El presidente del Líbano, Joseph Aoun, agradeció este jueves a su homólogo estadounidense, Donald Trump, sus esfuerzos para promover un alto el fuego con Israel y le trasladó durante una llamada telefónica la importancia de que sea implementado «lo antes posible».

«Durante la conversación, el presidente Aoun reiteró su agradecimiento por los esfuerzos que Trump está realizando para lograr un alto el fuego en el Líbano, y garantizar una paz y estabilidad duraderas, como paso previo a un proceso de paz», informó la Presidencia libanesa en un comunicado.

«También expresó su deseo de que estos esfuerzos continúen para alcanzar el alto el fuego lo antes posible», agrega la nota.

De acuerdo con la Presidencia libanesa, Trump se comprometió a seguir trabajando para lograr ese ceses de hostilidades.

Aoun ya había mantenido otra conversación telefónica este jueves con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, que estuvo presente el martes en una reunión celebrada en Washington entre el embajador israelí en Estados Unidos, Yechiel Leiter, y su homóloga libanesa, Nada Hamadeh Moawad.

Fue el primer encuentro de un proceso que busca poner fin a la actual guerra en el Líbano y en cuyo marco Beirut pide un alto el fuego antes de continuar con conversaciones más detalladas.

En este contexto, el presidente de Estados Unidos había anunciado para este jueves una conversación entre «los líderes» de Israel y Líbano, supuestamente a tres bandas con Rubio, algo a lo que Aoun se habría negado, según medios locales. EFE

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