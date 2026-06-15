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Presidente libanés recuerda a Irán que la soberanía del Líbano es «prioridad» tras acuerdo

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Beirut, 15 jun (EFE).- El presidente libanés, Joseph Aoun, recordó este lunes en una llamada telefónica con el ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, que la estabilidad, seguridad y soberanía del Líbano son «una prioridad nacional» tras el acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra.

«El presidente subrayó que la estabilidad, la seguridad y la soberanía del Líbano siguen siendo una prioridad nacional», trasladó Aoun a Araqchí, según un comunicado de la Presidencia libanesa y en un momento en el que Israel ocupa amplias zonas del sur del Líbano y ha continuado bombardeando el país pese al anuncio del acuerdo.

Por su parte, Araqchí respondió con el deseo de que «todas las partes respeten la soberanía e integridad territorial del Líbano», de acuerdo con la nota.

La llamada se produjo poco después de que un alto cargo de la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, dijera a la prensa bajo condición de anonimato que la retirada de las tropas israelíes del Líbano no es una condición incluida en el memorando entre Washington y Teherán.

La fuente explicó que el acuerdo «es un alto el fuego», por lo que «si Irán no puede controlar» al grupo chií libanés Hizbulá -aliado de Irán- para que detenga sus ataques contra Israel y sus tropas, el Estado judío «tendrá derecho a defenderse y responder».

El acuerdo, mediado por Pakistán, estipula el cese de las hostilidades en todos los frentes, incluido el Líbano, donde Israel mantiene una ofensiva que presenta como respuesta a los ataques de Hizbulá.

Así, Aoun «celebró el entendimiento alcanzado» entre Irán y EE.UU., y expresó su esperanza de que «constituya un paso positivo para reducir las tensiones y abrir el camino a soluciones diplomáticas que contribuyan a fortalecer la seguridad y la estabilidad» tanto en Oriente Medio como en el resto del mundo.

Desde el inicio de las hostilidades entre Israel y Hizbulá el pasado 2 de marzo, en el marco de la guerra lanzada contra Irán, alrededor de 3.800 personas han muerto solo en el Líbano por los ataques israelíes, que además han obligado a más de un millón de personas a abandonar sus hogares. EFE

ag-cgs/ajs

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