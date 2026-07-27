Presidente libanés teme que «violaciones» israelíes afecten a eficacia del acuerdo marco

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Beirut, 27 jul (EFE).- El presidente libanés, Joseph Aoun, aseguró este lunes que el Líbano está comprometido con la implementación de la «fórmula marco», pero teme que las prácticas israelíes afecten a su eficacia, y aseguró que «no aceptará la continua violación» del mismo por el Estado judío.

El mandatario libanés hizo estas declaraciones durante su reunión con el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, que se encuentra de visita en el país, donde también fue recibido por el primer ministro, Salam Nawaf.

«El Líbano está comprometido con la implementación del acuerdo marco -alcanzado a finales de junio con Israel, mediado por Estados Unidos-, pero teme que las prácticas israelíes afecten su eficacia y no aceptará la continua violación de sus términos», indicó Aoun en un comunicado de la Presidencia libanesa.

Asimismo, denunció que la «continua destrucción de viviendas y la arrasada de aldeas por parte de Israel en el sur constituyen una violación directa de los derechos humanos y una clara infracción de las leyes y normas internacionales, lo que exige una acción internacional para ponerle fin».

Aoun criticó ante Türk los ataques israelíes a lugares religiosos y patrimoniales, «lo que demuestra intenciones premeditadas contra personas y monumentos, especialmente porque dichos lugares no son militares y no suelen tener presencia armada».

Mientras, el alto comisionado declaró que «la Comisión está siguiendo de cerca la evolución de la situación en el Líbano, en particular los continuos ataques israelíes desde el 2 de marzo, con el fin de elaborar un informe detallado sobre las violaciones de los derechos humanos».

Por su parte, Salam elogió el trabajo realizado por el equipo de expertos encargado de la elaboración del informe sobre violaciones relacionadas con el derecho internacional humanitario desde octubre de 2023, detalló en X la oficina del primer ministro.

El acuerdo marco entre el Líbano e Israel, anunciado en Washington el 26 de junio de 2026 con mediación de Estados Unidos, establece una hoja de ruta para avanzar hacia una «paz y seguridad duraderas».

Este prevé que las Fuerzas Armadas libanesas asuman gradualmente el control de zonas que fueron ocupadas por el Ejército israelí, que se recogen en el texto como «zonas piloto» situadas en el sur del Líbano, paso previo a un repliegue gradual de las tropas israelíes.

Sin embargo, en los últimos días el Líbano denunció presuntas violaciones de Israel del acuerdo marco, después de que el Ejército libanés acusara a las fuerzas israelíes de continuar con ataques, bombardeos, uso de ametralladoras, destrucción sistemática y derribo de viviendas en varias zonas del sur del Líbano, además de obstaculizar el despliegue de las fuerzas libanesas.

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