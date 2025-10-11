Presidente luso anima a voto porque próximos años son «decisivos» para uso de fondos de UE

2 minutos

Lisboa, 11 oct (EFE).- El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, animó este sábado a los ciudadanos a acudir a votar mañana en las elecciones municipales, porque «los próximos cuatro años serán decisivos para el uso de los dineros de Bruselas».

Como es tradición, el mandatario dirigió un discurso televisado a la nación en víspera de los comicios locales, donde se renovarán 308 alcaldías, 308 asambleas municipales y 3.221 asambleas de freguesía, que es una subdivisión de los municipios que se corresponde con las antiguas parroquias civiles.

A estas se suman 37 freguesías, que por tener menos de 150 electores, decidirán su distribución de poder en plenos de ciudadanos.

Rebelo de Sousa indicó que del Plan de Recuperación y Resiliencia (PRR) de la UE para Portugal se han ejecutado 9.000 millones de euros, con lo que todavía quedan 13.000 millones de euros por asignar a los destinatarios finale.

«Buena parte de esos elevadísimos recursos pasarán por el poder local, lo que va a exigir un esfuerzo inmenso por parte de los alcaldes, concejales, diputados municipales, presidentes de junta de freguesía, vocales de juntas de freguesía y los miembros de las asambleas de freguesía», enumeró.

«En una palabra -resumió-, votar mañana no es solo votar en aquellas y aquellos que conocemos mejor, sino también votar para que se ejecuten millones que nadie más está votando».

Rebelo de Sousa consideró que en este 2025 decidir no sufragar es «renunciar a una oportunidad única de beneficiarse de una situación financiera que es irrepetible» y agregó que supone «en cierta medida» renunciar a no intervenir en la solución a problemas concretos, como la sanidad, la educación, las vivienda, el transporte, la seguridad, las carreteras o el medioambiente.

A las municipales del domingo concurren unos 80 partidos, coaliciones y movimientos de ciudadanos, con el trasfondo de la crisis de vivienda que afecta a no solo a grandes ciudades sino también a localidades más pequeñas.

La incógnita de la votación es cuál va a ser el comportamiento electoral del partido de ultraderecha Chega, después de haber logrado el tercer puesto en los comicios legislativas de mayo en número de votos y quedar segundo en cifra de escaños en el Parlamento. EFE

ssa/av