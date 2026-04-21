Presidente negociador de COP31 dice que redoblar dependencia de fósiles no es la solución

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Berlín, 21 abr (EFE).- El ministro para el Cambio Climático y Energía de Australia, Chris Bowen, futuro presidente negociador de la COP31 que se celebrará en la ciudad turca de Antalya en noviembre próximo, sostuvo este martes que redoblar la dependencia de los combustibles fósiles debido a la actual crisis desatada por la guerra en Irán no es la solución.

«Esta es una crisis de combustibles fósiles a la que se enfrenta el mundo, y redoblar la dependencia de los combustibles fósiles no es la respuesta a esa crisis», señaló por videoconferencia desde Australia en una rueda de prensa con motivo del primer día del 17º Diálogo sobre el Clima de Petersberg.

El ministro declaró que «la energía renovable no puede ser interrumpida por una guerra», porque «el viento no puede ser objeto de sanciones» ni «el sol no puede ser bloqueado por un embargo».

«El sol tiene que recorrer 150 millones de kilómetros para proporcionar energía solar al mundo. No tiene que recorrer los 150 kilómetros del estrecho de Ormuz ni de otros estrechos similares», enfatizó, en referencia al bloqueo del tránsito por la estratégica ruta situada entre el golfo Pérsico y el golfo de Omán por la guerra en Irán y por la que pasaba una cuarta parte del petróleo mundial.

«Todas estas son formas de energía fiables que deben complementarse con almacenamiento», mantuvo Bowen, quien subrayó que su país está añadiendo un 10 % del almacenamiento global en baterías.

«Estas son lecciones que todos podemos aportar desde nuestras propias experiencias», afirmó, también de cara a la COP31 en Antalya.

Sobre la próxima Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático o COP -en la que por primera vez otro país que no sea el anfitrión asumirá las negociaciones en nombre de este, en este caso Australia para Turquía- Bowen dijo que él y su homólogo turco, Murat Kurum, trabajan «en estrecha colaboración».

Bowen aseguró que «esta asociación innovadora es una forma de decirle al mundo que Australia y Turquía se han unido con un verdadero espíritu de amistad y colaboración».

«Y pedimos a todas las partes que acudan con ese mismo espíritu.Con el mismo espíritu con el que Australia y Turquía resolvieron sus diferencias, dentro del sistema multilateral, pedimos a todos los países que acudan a Antalya con ese mismo compromiso de fortalecer el multilateralismo», manifestó, en una referencia histórica al desembarco aliado en la península turca de Galípoli durante la Primera Guerra Mundial que lastró las relaciones de ambos países hasta 1967.

«Estamos muy alineados en asegurar que las negociaciones y la Agenda de Acción se refuercen mutuamente. Tenemos ambiciones similares para los océanos, por ejemplo en el Mediterráneo y el Pacífico. Tenemos ambiciones similares en mantener vivo el objetivo de 1,5 grados y en situar en el centro las necesidades de los países en desarrollo», recalcó Bowen.

La COP31 será «inclusiva, abierta, transparente y predecible», prometió. «No habrá sorpresas», explicó.

También prometió escuchar todas las propuestas de cara a la conferencia, como la que hizo este martes el ministro alemán de Medioambiente, Carsten Schneider, quien quiere ver en la agenda de Antalya el tema de la electrificación.

«La electrificación ya es un megatendencia global. Para nosotros, como para la mayoría de los inversores, está claro: la electricidad para ello proviene de fuentes renovables», dijo el germano durante su discurso de inauguración del Diálogo sobre el Clima de Petersberg.

Apuntó que más del 90 % de todas las inversiones mundiales en nueva capacidad de generación eléctrica se destinan a las energías renovables. EFE

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