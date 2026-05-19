Presidente Orsi admite que «algo no está saliendo bien» tras encuesta sobre su aprobación

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Montevideo, 19 may (EFE).- El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, reconoció este lunes que los resultados de una encuesta que lo sitúa en el nivel más bajo de aprobación desde que asumió el cargo son «una luz anaranjada» para su Gobierno y admitió que «algo no está saliendo bien».

La encuesta, publicada el lunes por la consultora Factum, arrojó un 46 % de desaprobación de su gestión frente a un 29 % de aprobación durante el segundo bimestre de 2026, en lo que la encuestadora describió como «un proceso de caída de la aprobación y aumento de la desaprobación sistemático».

Al ser preguntado por estas cifras, el mandatario expresó que las sigue «con preocupación», ya que la opinión pública es algo a tener en cuenta, aunque admitió no haber encontrado aún una explicación satisfactoria a los datos. «Estamos analizando y cuando tenga algún panorama que me explique por qué son las cosas, podré decirlo», afirmó.

Consultado sobre si prevé modificar su estilo de gobierno, Orsi respondió que «el que piense que tiene que plantarse como arrancó y no cambiar nada, pues ya empezó equivocándose». En este sentido, el mandatario subrayó: «siempre tenés que cambiar».

Ante la pregunta de si siente que está cumpliendo con lo prometido, Orsi reconoció implícitamente las dificultades: «Evidentemente si hay gente que no está muy conforme es porque hay algo que no está saliendo bien».

La vicepresidenta, Carolina Cosse, calificó el pasado viernes los resultados de otra encuesta con cifras similares como «una luz amarilla». Orsi fue más allá, la situó como «anaranjada» y añadió que cuando hay ciudadanos que no están convencidos, es bueno revisar lo que se viene haciendo.

La encuesta de Factum reveló una erosión que trasciende el voto opositor. Si bien entre quienes votaron al Frente Amplio en las elecciones de octubre de 2024 la aprobación se sitúa en el 59 %, el informe advierte que «no es habitual que solo seis de cada diez votantes oficialistas aprueben la gestión» y que el descenso entre los propios votantes del partido de Gobierno es un fenómeno que se viene acentuando.

Entre los votantes de la opositora Coalición Republicana, la desaprobación alcanza el 76 %.

El sondeo también reveló brechas geográficas y generacionales: la desaprobación es diez puntos porcentuales mayor en el interior del país que en Montevideo, y los jóvenes de entre 18 y 33 años registran los niveles más altos de desaprobación y los más bajos de aprobación de todos los grupos de edad. EFE

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