Presidente paraguayo dice que la libertad y la democracia en Venezuela son «innegociables»

Asunción, 10 dic (EFE).- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, reafirmó este miércoles desde la ciudad noruega de Oslo que la «libertad y la democracia son innegociables» y que Venezuela no está sola «en este camino», tras participar de la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz 2025 concedido a la líder opositora venezolana María Corina Machado.

Peña dijo que junto a la primera dama de Paraguay, Leticia Ocampos, quien le acompañó en el evento, se sintieron emocionados al ser testigos de «este momento histórico» en el que la hija de Machado Ana Corina Sosa recibió el Premio Nobel de la Paz en su nombre.

El mandatario indicó en la red social X que este galardón constituye «el reconocimiento del mundo» a la «valentía» de Machado y su «sacrificio por la libertad de nuestra nación hermana, Venezuela».

«Desde Paraguay reafirmamos que la libertad y la democracia son innegociables y que no están solos en este camino», agregó el gobernante.

Igualmente, destacó que haber visto a Ana Sosa recibir este premio en su nombre «mantiene viva la esperanza».

Machado no pudo llegar a Noruega a tiempo para recibir en persona el premio, aunque viajará igualmente a Oslo, según el Instituto Nobel.

Noruega es la segunda parada de un viaje que Peña inició el lunes, que incluyó su paso por Hungría y que se completará con una visita a Uzbekistán. EFE

nva/sbb

(foto)