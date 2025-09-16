The Swiss voice in the world since 1935

Presidente paraguayo promulga ley que ratifica acuerdo comercial entre Mercosur y Singapur

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Asunción, 15 sep (EFE).- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, promulgó este lunes una ley que ratifica el acuerdo de libre comercio alcanzado en diciembre de 2023 por el Mercado Común del Sur (Mercosur) y Singapur, informó el ministro de Relaciones Exteriores de Asunción, Rubén Ramírez.

«Paraguay es uno de los primeros países en promulgar esta ley que nos va a permitir la inmediata aplicación de estos mecanismos de preferencias comerciales», afirmó Ramírez en una conferencia de prensa.

El gobernante rubricó un decreto para la entrada en vigor de la ley «Que aprueba el acuerdo de libre comercio entre el Mercado Común del Sur (Mercosur), y la República de Singapur», sancionado en agosto pasado por la Cámara de Diputados, previo visto bueno, en junio, del Senado.

Según el canciller, las preferencias comerciales establecidas en el acuerdo abarcan el 100 % de productos de Singapur y el 90,8 % de productos importados desde Singapur hacia Paraguay.

Igualmente, refirió que el acuerdo tiene 19 capítulos que incluye temas como el comercio, servicios, cuestiones sanitarias, fito y zoosanitarias, así como la propiedad intelectual y la promoción del desarrollo económico entre el Mercosur y Singapur.

Ramírez calificó la promulgación de la ley como «un hito» al destacar que Singapur «es una plataforma» a través de la cual los productores y la industria paraguaya tendrán «una amplificación de acceso» no solo a ese país, sino que al sudeste asiático.

El Mercosur, el bloque integrado por Paraguay, Brasil, Argentina, Uruguay y Bolivia, de reciente incorporación, firmó el 7 de diciembre de 2023, en la ciudad brasileña de Río de Janeiro, un acuerdo de libre comercio con Singapur, el primero en la historia de ese mecanismo con un país de Asia-Pacífico.

Las negociaciones con Singapur comenzaron en 2018 y culminaron en apenas cinco años.

Tras la firma del acuerdo, los países integrantes del Mercosur deben superar todos los procedimientos legales internos para su entrada en vigor.

La balanza comercial de Paraguay con Singapur ha mantenido una tendencia deficitaria en los últimos 5 años, con un saldo en 2023 de -147,4 millones de dólares, según un informe del Ministerio de Economía y Finanzas.EFE

nva/lb/nvm

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
36 Me gusta
27 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Me gusta
5 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR