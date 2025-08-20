The Swiss voice in the world since 1935

Presidente paraguayo recibe credenciales de embajador de India y de cuatro concurrentes

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Asunción, 20 ago (EFE).- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, recibió este miércoles las cartas de credenciales del nuevo embajador residente de la India y de los concurrentes de Canadá, Ucrania, Armenia y Vietnam.

El gobernante, junto a su canciller, Rubén Ramírez, se reunió en el Palacio de López (sede del Gobierno) con el representante de la India, Piyush Singh, informó en un comunicado el Ministerio de Relaciones Exteriores.

En junio pasado, Peña realizó su primera visita oficial a la India, cuando se reunió con el primer ministro de ese país, Narendra Modi.

El mandatario paraguayo también recibió en esta jornada en Asunción las acreditaciones de los embajadores concurrentes de Canadá, Stewart Wheeler, y Ucrania, Yurii Klymenko, ambos residentes en Argentina.

Además, presentaron sus cartas las diplomáticas de Vietnam, Minh Nguyet Ngo, también con sede en Argentina, y de Armenia, Mariam Gevorgyan, con residencia en la capital uruguaya, Montevideo.EFE

ja/lb/cpy

(foto)

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
13 Me gusta
14 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
16 Me gusta
12 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR