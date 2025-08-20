Presidente paraguayo recibe credenciales de embajador de India y de cuatro concurrentes
Asunción, 20 ago (EFE).- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, recibió este miércoles las cartas de credenciales del nuevo embajador residente de la India y de los concurrentes de Canadá, Ucrania, Armenia y Vietnam.
El gobernante, junto a su canciller, Rubén Ramírez, se reunió en el Palacio de López (sede del Gobierno) con el representante de la India, Piyush Singh, informó en un comunicado el Ministerio de Relaciones Exteriores.
En junio pasado, Peña realizó su primera visita oficial a la India, cuando se reunió con el primer ministro de ese país, Narendra Modi.
El mandatario paraguayo también recibió en esta jornada en Asunción las acreditaciones de los embajadores concurrentes de Canadá, Stewart Wheeler, y Ucrania, Yurii Klymenko, ambos residentes en Argentina.
Además, presentaron sus cartas las diplomáticas de Vietnam, Minh Nguyet Ngo, también con sede en Argentina, y de Armenia, Mariam Gevorgyan, con residencia en la capital uruguaya, Montevideo.EFE
(foto)