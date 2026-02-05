Presidente paraguayo se reúne en EAU con sus homólogos de Estonia y República Dominicana

2 minutos

Asunción, 5 feb (EFE).- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, se reunió con sus homólogos de Estonia, Alar Karis, y de República Dominicana, Luis Abinader, durante su visita oficial en Emiratos Árabes Unidos (EAU), informó este jueves la Presidencia del país suramericano.

El gobernante paraguayo, quien se encuentra en EAU desde el domingo pasado, conversó el miércoles con Karis sobre la experiencia de digitalización de los trámites gubernamentales en Estonia, indicó la Presidencia en un comunicado.

Asimismo, analizaron «las perspectivas del acuerdo» de asociación entre el bloque suramericano del Mercosur (Paraguay, Brasil, Argentina y Uruguay) y la Unión Europea (UE) que se firmó el pasado 17 de enero en Asunción y que fue enviado al Tribunal de Justicia europeo para revisar su compatibilidad con los tratados de los Veintisiete.

Por otro lado, Peña y Abinader abordaron en una reunión bilateral los mecanismos que faciliten el ingreso de los productos paraguayos a República Dominicana, especialmente de la carne, el segundo rubro con mayores ventas al exterior después de la soja, señaló la Presidencia.

Ambos presidentes, agregó la nota, hablaron además sobre mejorar la conectividad aérea con la nueva ruta Asunción-Punta Cana que ofrecerá la aerolínea dominicana Arajet.

La agenda de Peña, quien concluye su visita oficial el viernes, incluyó igualmente una reunión con el Director Gerente de la Corporación Financiera Internacional (CFI) del Banco Mundial, Makhtar Diop.

Además, Peña participó en la Cumbre Mundial de Gobiernos (WGS, en inglés) en el foro denominado ‘El próximo capítulo de América Latina: ¿Qué viene después?’, junto a Abinader y el presidente de Ecuador, Daniel Noboa.

Durante esta visita, la segunda desde que Peña asumió el poder en agosto de 2023, Paraguay y EAU firmaron tres memorando de entendimiento destinados a impulsar la modernización de los sectores aeroportuario y energético y la ejecución del proyecto de un tren de cercanías eléctrico que conectará Asunción con la ciudad de Ypacaraí (centro) y tendrá una inversión aproximada de 450 millones de dólares. EFE

nva/ah