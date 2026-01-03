Presidente paraguayo sobre captura de Maduro: «Su caída solo puede ser una buena noticia»

2 minutos

Asunción, 3 ene (EFE).- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, afirmó este sábado que la captura por parte de Estados Unidos del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, «solo puede ser una buena noticia», al tiempo que llamó a priorizar las vías democráticas para dar paso un «cambio del régimen» en el que prime la libertad y los derechos.

Peña indicó en la red social X que su Gobierno ha mostrado un «compromiso innegociable con la democracia, el Estado de Derecho y la vigencia plena de los derechos humanos en Venezuela».

Por ello, aseguró, que han alertado «hace tiempo sobre la situación insostenible del régimen ilegítimo, rapaz y dictatorial de Nicolás Maduro», el cual, según dijo, ha causado «tanto daño» al pueblo venezolano.

«Su caída solo puede ser una buena noticia», añadió Peña, quien ha reconocido al líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia como «ganador» de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.

Venezuela rompió relaciones con Paraguay en enero de 2024 después de que Peña reconociera a González, y llamara al país petrolero a retornar a la senda democrática.

Igualmente, Peña instó en «estas horas decisivas» a «priorizar por sobre todo las vías democráticas y el bienestar de los venezolanos».

Dijo, además, que Paraguay ofrece a la comunidad internacional su cooperación y experiencia «para el cambio del régimen hacia uno de vigencia plena de libertades y derechos».

«Estamos con el pueblo venezolano, que merece vivir días mejores en democracia, libertad y paz», concluyó.

El presidente estadounidense, Donald Trump, informó este sábado que su país llevó a cabo «con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela» e indicó que «su líder, el presidente Nicolás Maduro, ha sido, junto con su esposa, capturado y sacado por aire del país».

Trump aseguró que Maduro y su esposa, Celia Flores, fueron transportados en helicóptero hasta el buque militar USS Iwo Jima, desplegado en el Caribe desde el verano, y que desde ahí serán llevados ante un tribunal Federal de Nueva York, donde el presidente venezolano está formalmente acusado de cuatro cargos, incluyendo conspiración para el narcoterrorismo.EFE

nva/lnm