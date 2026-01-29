Presidente paraguayo viajará a Emiratos Árabes el 31 de enero, su segunda visita oficial

2 minutos

Asunción, 29 ene (EFE).- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, viajará a Emiratos Árabes Unidos (EAU) del sábado 31 de enero al 6 de febrero, donde prevé participar en la Cumbre Mundial de Gobiernos en Dubái, informó este jueves la Comisión Permanente del Congreso del país y medios locales.

Peña remitió una misiva con fecha del 27 de enero dirigida al senador oficialista Colym Soroka, presidente de la Comisión Permanente del Congreso de Paraguay, que sesiona durante el receso parlamentario, en la que solicita autorización para realizar este viaje oficial, el segundo a Emiratos Árabes Unidos desde el inicio de su mandato en agosto de 2023.

El medio local La Nación reportó este jueves que Peña participará en la Cumbre Mundial de Gobiernos (World Government Summit, en inglés), prevista del 3 al 5 de febrero próximo en Dubái, por invitación de su homólogo emiratí, Mohamed bin Zayed Al Nahyan.

Según la página web de la Cumbre Mundial de Gobiernos 2026, el mandatario paraguayo aparece como uno de los ponentes invitados a este evento internacional, al que también asistirá el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

Igualmente, el canciller paraguayo, Rubén Ramírez, resaltó este jueves el viaje de Peña a Dubái en una reunión con gremios de la producción en Asunción, tras anunciar que su país obtuvo la habilitación para exportar carne ovina a EAU.

Peña realizó su primera visita oficial a EAU en mayo de 2025 donde fue recibido por el presidente Mohamed bin Zayed Al Nahyan y se reunió con empresarios emiratíes.

A mediados de mes, Peña se reunió en Asunción con la ministra de Estado para la Cooperación Internacional de EAU, Reem Al Hashimy, quien estimó que Paraguay puede ser una «puerta de entrada» a nuevos mercados e inversiones en Suramérica.

El ‘World Government Summit’, establecido desde 2013, es una organización global, neutral y sin ánimo de lucro dedicada a dar forma al futuro de los gobiernos. EFE

nva/seo