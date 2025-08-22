Presidente Peña analiza desafíos de región y la defensa de democracia con misión de EEUU

Asunción 21 ago (EFE).- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, analizó con una misión de funcionarios del Departamento de Defensa de Estados Unidos y de la Casa Blanca los principales desafíos de la región y coincidió en la importancia de fortalecer la cooperación en seguridad y defender la democracia en el continente.

Así lo informó Peña en una publicación en su cuenta en X, en la que se refirió al encuentro que sostuvo en la noche del jueves con el director superior para Asuntos del Hemisferio Occidental en el Consejo de Seguridad Nacional, Michael Jensen; el subsecretario de Defensa para la Defensa Nacional y Asuntos Hemisféricos, Robert Ditlevson; y el subsecretario adjunto de Defensa para el Hemisferio Occidental, Joseph Humire.

«Conversamos sobre los principales desafíos de la región y coincidimos en la importancia de fortalecer la cooperación bilateral en materia de seguridad, la lucha contra el narcotráfico y el lavado de dinero, y la defensa de la democracia en el continente», afirmó el mandatario en la red social.

En la reunión también participaron el encargado de Negocios de la Embajada de EE.UU., Robert Alter; los ministros de Exteriores, Rubén Ramírez; del Interior, Enrique Riera; y Defensa, Óscar González; y el ministro secretario permanente del Consejo Nacional de Defensa (Codena), Cíbar Benítez.

Los funcionarios estadounidenses llegaron el jueves a Paraguay procedentes de Argentina y son parte de la delegación que acompaña al jefe del Comando Sur de Estados Unidos, el almirante Alvin Holsey, quien también tenía previsto arribar al país el jueves, según anticipó el miércoles el titular de Exteriores paraguayo.

Holsey participó en Argentina de la apertura de la Conferencia Sudamericana de Defensa ‘SOUTHDEC 2025’ y alertó que China busca «exportar su modelo autoritario».EFE

