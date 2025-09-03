Presidente Peña promulga ley para declarar festivo ante probable clasificación a Mundial

Asunción, 3 sep (EFE).- El mandatario de Paraguay, Santiago Peña, promulgó este miércoles una ley que le permite decretar tres feriados especiales por año y el primero podría ser el viernes para celebrar la probable clasificación de la selección de su país al Mundial 2026, informó el asesor jurídico de la Presidencia, Roberto Moreno.

El funcionario explicó en una rueda de prensa la norma que establece los feriados del país, entre ellos los tradicionales, a los que ahora se ha sumado la posibilidad de que el presidente puede decretar festivo hasta en tres fechas para conmemorar ocasiones especiales.

Moreno dijo a los medios que, en el caso de que la Albirroja alcance el objetivo de sellar su boleto al Mundial en el partido que disputará este jueves ante Ecuador, en el estadio asunceno Defensores del Chaco, el gobernante firmará el decreto horas después y se aplicará el viernes para el sector público y privado.

«Hay una posibilidad de que este viernes inauguremos la ley, Dios quiera, con un buen resultado de nuestra querida Albirroja, pero, obviamente, va a depender de eso», afirmó Moreno.

El asesor de la Presidencia resaltó que los servicios públicos imprescindibles, como el caso de salud, quedarán exceptuados.

La ley establece los feriados fijos de Año Nuevo, Semana Santa y el día de la Independencia Nacional, así como festivos móviles que podrán ser trasladados a los días lunes para fomentar el turismo.

Igualmente, fija como festivo el 20 de junio como Día de la Jura de la Constitución Nacional de 1992.

El partido de este jueves por las eliminatorias será decisivo para Paraguay, que marcha con 24 unidades en la clasificación, por la posibilidad que tiene el equipo que dirige el argentino Gustavo Alfaro de obtener en casa su pase al Mundial de 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

Con una victoria o un empate, la Albirroja podría clasificarse para la Copa del Mundo al sumar al menos 25 unidades, pero también podría conseguir su pase si pierde y a Venezuela le pasa lo mismo en su visita a Argentina.

Ecuador, con 25 unidades, llegará al partido con la tranquilidad de que ya garantizó su puesto, al igual que Brasil, en la anterior doble fecha. EFE

