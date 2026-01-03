Presidente salvadoreño Bukele dice que «autodenominarse periodista» da «impunidad total»

San Salvador, 2 ene (EFE).- El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dijo este viernes que «autodenominarse periodista» permite «obtener impunidad total» y que el fuero político «está desprestigiado», sin referirse directamente a ningún caso.

«El nuevo fuero es ser ‘periodista’. El fuero político está desprestigiado y carece de validez internacional, pero basta con autodenominarse periodista para obtener impunidad total, protegida por las ONGs, medios de comunicación, gobiernos y organismos internacionales», escribió Bukele en X.

Esta publicación se da después de que se conoció la detención en Sevilla, España, del periodista salvadoreño Diego Rosales cuando solicitaba asilo político, debido a la activación de una alerta de búsqueda y captura de Interpol.

Antes de la publicación de Bukele, organizaciones como la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) y la Red Centroamericana de Periodistas (RCP) respaldaron a Rosales y pidieron detener el «hostigamiento judicial».

La APES indicó en un comunicado que «ha seguido de cerca el caso del periodista salvadoreño Diego Andrés Rosa Rosales, quien ha sido sometido a acoso policial, amenazas y un proceso judicial infundado por ‘agrupaciones ilícitas’ y ‘hurto informático’ bajo el régimen de excepción vigente desde marzo de 2022».

La RCP, por su parte, pidió a la Justicia de España a «frenar la persecución impulsada por el Estado salvadoreño contra el periodista y ordenar su inmediata liberación», además de solicitar al Estado español otorgar el asilo.

El presidente de la sección española de Reporteros Sin Fronteras (RSF), Alfonso Bauluz, ha pedido, en declaraciones a EFE, «la inmediata puesta en libertad» de Diego Rosales porque «la cooperación policial no puede ser usada por dictadores y autoritarios para perseguir reporteros fuera de sus fronteras».

«Bukele, que arrienda sus servicios como carcelero, quiere intimidar y amordazar a la prensa, el único contrapoder que queda en El Salvador», ha añadido Bauluz.

Fuentes jurídicas han indicado a EFE que no constaba en la petición internacional de detención que Rosales fuera periodista.

El juzgado de guardia puede decretar la puesta en libertad de Rosales, aunque es previsible que dé traslado de la solicitud de asilo político y de la notificación roja de Interpol a la Audiencia Nacional para que dirima.

De acuerdo con las organizaciones citadas, cerca de medio centenar de periodistas han tenido que salir de El Salvador para resguardar su seguridad. EFE

