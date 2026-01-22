Presidente serbio Vucic advierte que la ‘Junta de Paz’ de Trump divide «aún más» a Europa

Davos, 22 ene (EFE).— El presidente de Serbia, el nacionalista populista Aleksandar Vucic, advirtió este jueves en Davos, al margen del Foro Económico Mundial, que la ‘Junta de Paz’, impulsada por el mandatario estadounidense, Donald Trump, profundizará las divisiones internas en Europa.

«La Junta ha dividido aún más a Europa, y los países de la UE o no participan o no se pronuncian al respecto, por lo que no será sencillo en el futuro», dijo Vucic, cuyo país no ha sido invitado a formar parte de la iniciativa.

Según la agencia serbia Beta, Vucic añadió ante los periodistas serbios en Davos que no está «totalmente seguro» de lo que significa la ‘Junta de Paz’ de Trump.

«Algunos dicen que es un órgano paralelo a las Naciones Unidas. No estoy seguro de eso, y no creo que sea algo fácilmente posible», declaró el presidente serbio.

Entre los países que firmaron este jueves la Carta Fundacional de la Junta en Davos destacan Turquía, Argentina, Hungría, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí, entre otros.

Las principales potencias europeas —como Francia, Reino Unido, Alemania e Italia— no se han sumado a la Junta, mientras que China y Rusia han sido invitadas pero aún no está claro si participarán.

La ‘Junta de Paz’ está presidida por el propio Trump, quien ha nombrado un Consejo Ejecutivo integrado por colaboradores cercanos, entre ellos su yerno, Jared Kushner, que presentó hoy un plan para reconstruir la franja de Gaza.

Serbia, un país balcánico con unos 6,6 millones de habitantes, es candidato a entrar en la Unión Europea, pero al mismo tiempo mantiene fuertes y tradicionales lazos con Rusia y China. EFE

dav-blg/jk/fpa