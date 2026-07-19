Presidente sirio remodela su cúpula de seguridad tras una serie de atentados en el país

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Damasco, 19 jul (EFE).- El presidente sirio, Ahmed al Sharaa, remodeló este domingo su cúpula de seguridad al nombrar a un nuevo jefe de la Inteligencia y crear una oficina para supervisar los servicios de protección en el país, que ha vivido una serie de atentados en las últimas semanas, incluido uno durante la visita del presidente francés, Emmanuel Macron.

De acuerdo con la agencia oficial de noticias siria, SANA, Al Sharaa nombró al ministro del Interior, Anas Khattab, como director de la recién creada Oficina de Seguridad Nacional, sumando este cargo a sus responsabilidades actuales.

También designó a Hussein al Salama (exjefe de Inteligencia) como subdirector de la nueva oficina; a Malham al Shantout como viceministro del Interior para Asuntos de Seguridad; y a Abdul Qader Tahhan, como jefe de la Dirección General de Inteligencia, añadió la agencia.

Esta reorganización se produce tras los dos atentados que sacudieron Damasco el 7 de julio, cerca del hotel donde se alojaba el presidente francés, y que provocaron al menos 18 heridos, una acción atribuida al grupo yihadista Estado Islámico (EI).

Tan solo cinco días antes, otro ataque en una cafetería a pocos metros del palacio de Justicia de la capital siria provocó una decena de muertos.

Se espera que la Oficina de Seguridad Nacional dependa directamente de la presidencia y supervise los servicios de Inteligencia y seguridad de Siria.

Khattab, un graduado en arquitectura conocido por el nombre de guerra ‘Abu Ahmad Hudud’, fue un comandante de alto rango y uno de los mayores dirigentes de Hayat Tahrir al-Sham (HTS) -la facción islamista que era la antigua filial siria de Al Qaeda- liderada por Al Sharaa, que encabezó la ofensiva que derrocó al presidente Bachar al Asad, en diciembre de 2024, poniendo fin a más de cinco décadas del régimen de la familia Al Asad.

Por su parte, Tahhan, el nuevo jefe de Inteligencia, dirigió las operaciones en la ofensiva contra Al Asad en la ciudad de Alepo. EFE

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