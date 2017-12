Derechos de autor

"Esperamos que los portugueses no dejen Suiza" Alexander Thoele, Lisboa 30 de noviembre de 2017 - 16:29 La presidenta Doris Leuthard elogió la contribución de la comunidad de Portugal a la economía helvética durante una entrevista con swissinfo.ch, en el marco de su vista a ese país ibérico, la primera de un mandatario suizo desde 2003. swissinfo.ch: El presidente portugués, Marcelo Rebelo de Sousa, visitó Suiza el año pasado y ahora usted está en Portugal. ¿Cuáles son sus impresiones? Doris Leuthard: Este país ha sido visto durante mucho con preocupación dentro de la Unión Europea debido a su débil crecimiento, alto desempleo y un nivel de deuda persistentemente alto. Sin embargo, durante los últimos dos años ha habido un espíritu diferente. El crecimiento de la economía es excepcionalmente alto y el país está haciendo muchas cosas positivas para el futuro. En consecuencia, hay una reducción en el desempleo e incluso la situación de la deuda está mejorando. Estamos muy impresionados. swissinfo.ch: En su discurso en el 'Palácio Nacional de Belém', usted habló sobre la posible cooperación entre Suiza y Portugal en las áreas de energías renovables y ciencia. D. L.: Ya estamos cooperando en diversas áreas. En el campo científico, [el intercambio] se centra en la investigación sobre el cáncer, y estamos buscando formas de fortalecer esta cooperación y posiblemente organizar una conferencia para científicos portugueses y suizos. En el sector energético, la cooperación entre los dos países se ha establecido a través de un intercambio entre agencias gubernamentales, pero queremos ampliar esta relación. Hay mucha inversión suiza en Portugal. swissinfo.ch: Sobre el tema de la inmigración: Hay 270 000 ciudadanos portugueses que viven en Suiza. ¿Cómo es percibida esta comunidad y qué tan importante es para la economía suiza? D.L.: De hecho, tenemos una gran comunidad portuguesa en Suiza. Están muy bien integrados y viven en armonía con los suizos. Quizás es porque compartimos muchos valores. Estamos muy contentos con la contribución que esta comunidad hace en muy diversas áreas de nuestra economía y, al mismo tiempo se las arregla para enviar dinero a sus familias en Portugal, o incluso comprar una propiedad en Suiza. Es una relación simbiótica y bastante positiva para los dos países. Es por eso que esperamos que la comunidad portuguesa en Suiza se quede o al menos que no todos piensen en irse. swissinfo.ch: Incluso si se superan algunos obstáculos relacionados con la decisión de reintroducir cuotas para los trabajadores extranjeros, aún hay preocupación entre los ciudadanos de la UE que trabajan en Suiza. ¿Cómo explica ese tema a los portugueses? D.L.: En el almuerzo con el primer ministro, António Costa, hice hincapié en que Suiza es un país donde el 25% de la población tiene un pasaporte extranjero. Esa es una proporción bastante alta. En Portugal, es de 10%. Eso significa que somos un país muy abierto. Pero hay momentos de desaceleración económica, y no todos los extranjeros están tan bien integrados como los portugueses. Eso puede causar fricción. Pero creo que hemos encontrado buenas soluciones. Nuestra economía necesita mano de obra calificada. Necesitamos estar abiertos. El Consejo Federal [Gobierno] apoya estos esfuerzos, y creo que el Parlamento también lo hace, a través de las medidas que ha adoptado. Los portugueses siguen siendo bienvenidos en nuestro país.