Presidente suizo expresa solidaridad con monarquías de O.Medio ante escalada del conflicto

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Ginebra, 3 mar (EFE).- El presidente suizo, Guy Parmelin, mantuvo anoche conversaciones telefónicas con el rey Abdalá II de Jordania, el príncipe heredero Mohamed bin Salmán de Arabia Saudí y el emir de Catar, el jeque Tamim bin Hamad Al Thani, a quienes expresó su solidaridad ante la escalada del conflicto regional.

«Expresé el apoyo de Suiza, y abordé la necesidad urgente de evitar una mayor desestabilización», destacó en su cuenta oficial de X.

Agregó que todas las partes «deben proteger a la población civil y las infraestructuras civiles, desescalar de inmediato y volver a la vía diplomática».

En la jornada anterior, Parmelin mantuvo similares contactos por vía telefónica con su homólogo de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed Al Nahayan, y con el príncipe heredero de Kuwait, Sabah Al-Khalid Al-Sabah. EFE

abc/ah

