Presidente suizo habla con líderes de Kuwait y Emiratos sobre escalada conflicto regional

1 minuto

Ginebra, 2 mar (EFE).- El presidente suizo, Guy Parmelin, mantuvo anoche contactos por vía telefónica con su homólogo de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed Al Nahayan, y con el príncipe heredero de Kuwait, Sabah Al-Khalid Al-Saba , para analizar la escalada regional del conflicto iniciado el sábado con los ataques de Israel y Estados Unidos a Irán y la posterior respuesta iraní.

En las conversaciones se subrayó «la necesidad de evitar una mayor desestabilización regional», señaló en su cuenta de X el presidente suizo, quien en febrero viajo a Kuwait y también a los Emiratos Árabes, donde asistió a la Cumbre Global de Gobiernos de Dubai.

El presidente helvético insistió en que su país «pide el pleno respeto del derecho internacional, incluida la Carta de las Naciones Unidas y el derecho humanitario» ante la actual escalada bélica.

«Todas las partes deben proteger a los civiles y la infraestructura civil, desescalar de inmediato y volver a la diplomacia», aseguró en la red social. EFE

