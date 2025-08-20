Presidente y primer ministro de Portugal lamentan tercera muerte por incendios en su país

Lisboa, 20 ago (EFE).- El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, y el primer ministro, Luís Montenegro, transmitieron este miércoles sus condolencias por la tercera víctima mortal ocasionada por la ola de incendios que asola el país desde hace semanas.

La Presidencia de la República explicó en un comunicado que el jefe de Estado contactó con el alcalde del municipio donde ocurrió la muerte, en Mirandela, en el norte del país, para transmitirle su pesar.

«El presidente de la República presenta su sentido pésame a la familia del operador de una entidad colaboradora del Ayuntamiento de Mirandela que fue víctima de un accidente relacionado con el combate de un incendio, extendiendo sus condolencias al municipio en la persona de su alcalde», escribió la institución.

El primer ministro luso, el conservador Luís Montenegro, optó por una publicación en su perfil en la red social X para transmitir su pesar y agradecer la labor de las personas que participan en el combate a los incendios.

«Fue con tristeza y consternación que recibí la noticia de la muerte de un operador de una máquina en Mirandela. Dejo a los familiares y amigos las más sentidas condolencias. El esfuerzo insuperable de los muchos efectivos envueltos en el combate a esta guerra contra los incendios merece la plena gratitud del país», afirmó.

El oficial de Operaciones de la Autoridad Nacional de Emergencia y Protección Civil (Anepc) lusa, Paulo Santos, explicó este miércoles en declaraciones a EFE que la víctima mortal es un civil de 75 años que se cayó anoche de la máquina que conducía para combatir las llamas y que fue atropellado por la misma.

Se trata de la tercera víctima mortal registrada en Portugal por esta ola de los incendios rurales, tras un civil que falleció mientras combatía las llamas el pasado viernes y un bombero que murió este domingo en un accidente automovilístico en horario laboral.

Portugal atraviesa desde hace semanas una ola de calor e incendios que mantuvo al país en estado de alerta hasta anoche y llevó al Ejecutivo luso a activar el mecanismo europeo de protección civil.

Esta jornada, hay 38 incendios rurales en el país, que han movilizado a 3.599 bomberos, cerca de 1.200 vehículos y 29 medios aéreos. EFE

