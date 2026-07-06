Presidente yemení dice que el avión iraní que aterrizó en Saná llevaba expertos militares

Compartir

3 minutos

Saná, 6 jul (EFE).- El presidente del Gobierno yemení reconocido internacionalmente, Rashad al Alimi, acusó este lunes a Irán de utilizar un avión civil que aterrizó en Saná, la capital controlada por los rebeldes chiíes hutíes, para transportar expertos y equipo militar.

El dirigente afirmó durante una reunión en Riad con embajadores de países que apoyan el proceso de paz en el Yemen que «la información preliminar desmiente por completo la versión hutí sobre el carácter humanitario del vuelo», informó la agencia estatal de noticias, Saba.

Dijo que el vuelo transportaba «personal militar y de seguridad, expertos iraníes especializados en el desarrollo de drones y sistemas de misiles, así como equipo electrónico que podría utilizarse en sistemas de mando y control militar», al tiempo que en la aeronave había «yemeníes que habían recibido formación en seguridad en Irán», según la agencia.

Añadió que la señal de seguimiento del avión desapareció repetidamente mientras cruzaba el espacio aéreo yemení.

«Este comportamiento contradice las afirmaciones de la milicia de que se trataba de un vuelo humanitario y justifica una investigación internacional independiente», declaró Al Alimi.

El líder yemení añadió que la aeronave pertenecía a la aerolínea iraní Mahan Air, y afirmó que esta «ha estado vinculada en los últimos años a sanciones internacionales y acusaciones de proporcionar apoyo logístico a la Guardia Revolucionaria iraní», lo que hace que el incidente sea «aún más peligroso» y requiera «el máximo grado de vigilancia internacional».

Las acusaciones se producen tres días después de que un avión civil iraní aterrizara en el Aeropuerto Internacional de Saná, lo que ha intensificado las tensiones entre los hutíes y la coalición militar liderada por Arabia Saudí.

La alianza, que controla el espacio aéreo del Yemen, no permite vuelos desde Irán a zonas controladas por los hutíes con el pretexto de que podrían violar las sanciones de la ONU.

Los hutíes declararon el viernes que se enfrentaron a aviones de guerra saudíes que intentaban impedir el aterrizaje del avión iraní, y prometieron continuar los vuelos entre Teherán y Saná.

El portavoz militar del grupo hutí, Yahya Sarea, advirtió de que los hutíes atacarían aeropuertos saudíes e infraestructura vital terrestre y marítima si Arabia Saudí continuaba con lo que el grupo describió como violaciones del espacio aéreo yemení.

Al Alimi pidió «una postura internacional más firme ante la flagrante injerencia de Irán en los asuntos yemeníes», y exigió una «investigación internacional sobre la carga del avión y sanciones más fuertes contra los hutíes».

Irán ha negado reiteradamente armar a los hutíes, a pesar de las reiteradas conclusiones de expertos de la ONU y gobiernos occidentales que vinculan a Teherán con envíos de armas y apoyo militar al grupo.EFE

ja-ijm/kba/ajs