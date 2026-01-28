Presidentes de Colombia y Bolivia llegan a Panamá para participar en foro económico

2 minutos

Ciudad de Panamá, 28 ene (EFE).- Los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y de Bolivia, Rodrigo Paz, llegaron a Panamá para participar este miércoles en la inauguración de la segunda edición del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, bautizado como el Davos latinoamericano.

Petro y Paz llegaron por separado y fueron recibidos en una ceremonia oficial sin la presencia de la prensa por el canciller panameño Javier Martínez-Acha, informó este miércoles el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Los gobernantes de Colombia y Bolivia participarán en la instalación del foro junto a sus colegas de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva; de Panamá y anfitrión, José Raúl Mulino; de Ecuador, Daniel Noboa; de Guatemala, Bernardo Arévalo, el primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, y el gobernante electo de Chile, José Antonio Kast.

El foro, que se extenderá hasta el jueves, abordará cómo posicionar a la región en el escenario global, informó este lunes el banco de desarrollo de América Latina y el Caribe CAF, organizador del evento junto con el Gobierno panameño.

El mandatario brasileño será el orador principal del foro, que reunirá a más de 2.500 líderes políticos, económicos y académicos globales, entre ellos Premios Nobel de Economía 2024 y 2025, James Robinson y Philippe Aghion, dijo CAF.

El presidente Mulino recibirá esta tarde en el palacio Las Garzas, la sede del Gobierno, por separado, a Petro y a Paz, en reuniones bilaterales.

La coincidencia de Petro y Noboa ha generado expectativas sobre un eventual encuentro entre ambos, en el contexto de la crisis bilateral que viven Colombia y Ecuador a raíz de la lucha antinarcóticos y que incluye una guerra arancelaria, aunque hasta ahora no se ha hablado oficialmente de esta posibilidad.

Noboa anunció el pasado 21 de enero que a partir del 1 de febrero aplicará un arancel del 30 % a las importaciones procedentes de Colombia por la supuesta «falta de reciprocidad y acciones firmes» en la lucha contra el narcotráfico en la frontera.

El Gobierno colombiano respondió con un gravamen del mismo porcentaje a más de 50 productos ecuatorianos y la suspensión de las ventas de energía eléctrica a su vecino del sur.

Colombia y Ecuador comparten una frontera terrestre de 586 kilómetros donde operan grupos de narcotraficantes y también guerrilleros y ambos países tienen puertos en el Pacífico que son utilizados por las mafias para sacar drogas con destino a Estados Unidos y Europa. EFE

gf/cg

(foto)(vídeo)