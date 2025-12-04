Presidentes de Francia y China se reúnen para discutir sobre Ucrania y comercio

El presidente francés, Emmanuel Macron, se encontró el jueves en Pekín con su par chino, Xi Jinping, con quien tiene previsto discutir un alto el fuego en Ucrania y las relaciones comerciales.

Macron y su esposa Brigitte fueron recibidos por Xi y su pareja, Peng Liyuan, en el Gran Salón del Pueblo de la capital.

El líder francés, en su cuarta visita a China desde que llegó al poder en 2017, también tiene previsto encontrarse con el primer ministro, Li Qiang, antes de trasladarse a Chengdu, donde recientemente fueron devueltos dos pandas gigantes prestados a Francia.

Macron ha intentado presionar a Xi para que ayude a alcanzar un alto el fuego en Ucrania, cuya guerra con Rusia entra a su cuarto invierno.

«Contamos con China, al igual que nosotros un miembro permanente del Consejo de Seguridad (…), para presionar a Rusia, de modo que Rusia y, en particular, Vladimir Putin, finalmente acceda a un alto el fuego», declaró esta semana el ministro francés de Relaciones Exteriores, Jean-Noel Barrot.

China suele hacer llamados al diálogo de paz y al respeto a la integridad territorial de todos los países, pero nunca ha condenado a Rusia por su invasión de 2022.

Países occidentales han acusado a China de dar apoyo económico a Rusia al brindarle componentes militares para su industria bélica.

Macron también deberá discutir sobre comercio con su colega chino.

La Unión Europea enfrenta un déficit comercial de 357.000 millones de dólares con la potencia asiática.

«Es necesario que China consuma más y exporte menos (…) y que los europeos ahorren menos y produzcan más», declaró un asesor de Macron.

El gobernante francés ha llamado a la UE a reducir su dependencia de China y dar «preferencia europea» en sus compras tecnológicas.

